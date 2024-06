La Prima Estate 2024, Valeria Sgarella racconta i Soundgarden

I Soundgarden, come non li avete mai visti prima: Valeria Sgarella li racconta nel libro Niente Specchi In Camerino – La Storia dei Soundgarden, che ha presentato in esclusiva a La Prima Estate Talk ospite di Michele Boroni, in uscita il 28 giugno. Si parla di Seattle, del grunge che solo in una città come questa poteva nascere e svilupparsi, e di una band, e non un gruppo guidato da Chris Cornell. L’abbiamo incontrata, ecco la nostra intervista

I Soundgarden sono una band di Seattle, a partire dal nome. Lo scrive Valeria Sgarella, giornalista e una delle massime esperte di grunge nel nostro paese. E perché proprio in questa città nello stato di Washington, dove il cielo è spesso coperto, che conosciamo grazie al grunge e al quartier generale di Amazon? Valeria a questa domanda ha risposto utilizzando una frase che spesso le hanno detto chi vive lì, ovvero è nell’acqua. Perché è qualcosa che quasi non si può spiegare, ma c’è. I Soundgarden, però, non sono la band del leader Chris Cornell, ma un gruppo autentico. Che si è distinto anche per essere poco interessato al look, ma più alla sostanza della musica. Un libro che non è solo un racconto, ma un viaggio nella storia e nel cuore di un pezzo di storia del grunge.

Un libro per dare nuova luce ai Soundgarden

Perché i Soundgarden, e perché proprio adesso?

Rispetto alla scena di Seattle i Soundgarden forse sono quelli relegati ad un’aura di serietà che non rende loro giustizia rispetto a tutte le altre band della città, cioè i Big Four (Nirvana, Pearl Jam, Alice In Chains). Forse dei Soundgarden si è saputo meno a livello di personalità e non danno appigli pop: ai Soundgarden non puoi aggrapparti per parlare di loro in chiave di gossip e di maledettismo, che pervade sempre un po’ tutta la scena di Seattle. Ho pensato di parlare di loro proprio per dare una nuova luce a questa band e soprattutto per elaborare una fine che ancora oggi è difficile da digerire, ovvero la scomparsa di Chris Cornell. E penso di parlare a nome di tanta gente dicendo questo.

E perché “Niente specchi in camerino”?

La scelta di questo titolo è dovuta a una dichiarazione di quello che è stato uno dei loro tour manager che si chiamava Mark Sokol che una volta ho intervistato. In quell’occasione disse: i Soundgarden sono l’unica band con cui ho lavorato che non si preoccupava di avere uno specchio nel camerino. Considerando che parliamo dei primi anni 90 e di una serie di band anche con cui loro sono andati in tour che aveva un approccio molto diverso diciamo all’immagine (consideriamo solo i Guns N' Roses) questa mi sembrava una frase che parlava molto di loro, che raccontava molto in poche parole di quello che erano i Soundgarden.

"Per raccontare la storia di quelle band bisogna vedere la città e attraversarne le assenze"

Conosci molto bene la scena di Seattle: quanto è importante andare lì, per raccontare quello che è accaduto in un periodo storico in cui, forse, il mondo della musica non era pronto ad accettare l’avvento del grunge…

Io sono andata a Seattle prevalentemente perché volevo trovare una continuità tra la Seattle degli anni ‘90 e la Seattle di adesso, cioè la tra la Seattle grunge e la Seattle tech. Questa città è l’avamposto del mondo tecnologico, grazie anche e soprattutto alla presenza di Amazon. Secondo me per raccontare la storia di quelle band bisogna per forza vedere la città e attraversarne le assenze, anzi soprattutto le assenze. Il fatto di rendersi conto di cosa c’era prima e di cosa c’è adesso può raccontare delle storie magnifiche. Alcuni luoghi sopravvivono quindi comunque toccare con mano ancora un po’ di quella storia aiuta a comprendere, se non altro la l’ambiente di partenza. Si comprende soprattutto per quale motivo certe band potevano nascere solo a Seattle e da nessun’altra parte. Serve anche per banalmente lavorare con le assenze, lavorare con quello che c’era prima che adesso non c’è più senza per forza parlarne solo in chiave nostalgica.