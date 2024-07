Emma, la possibile scaletta del concerto a Lanciano

Dodici date in estate, e tre in autunno : Emma Marrone festeggia così i suoi quarant'anni. Il tour, partito il 13 giugno da Moncalieri, si concluderà il 10 agosto a Catania. E, dopo una breve pausa, arriverà a Milano, Roma e Bari tra l'11 e il 17 novembre.

La scaletta

La scaletta del concerto di Emma a Lanciano non è stata ufficializzata. Tuttavia, è probabile che la cantante porti in scena la setlist eseguita nelle precedenti date del tour:

Iniziamo dalla Fine

Sbagliata Ascendente Leone

Capelli Corti

Carne viva

Latina

Indaco

Mezzo mondo

Io sono bella

Dimentico tutto

Amami

Ogni volta è così

In ogni angolo di me

Non è l’inferno

Intervallo

Amore cane

Alibi

L’amore non mi basta

Occhi profondi

Fortuna

La mia città

Cercavo amore

Taxi sulla luna

Sentimentale