Nextones, il festival d’avanguardia in una cava di marmo

Sta per incominciare la nuova edizione di uno dei festival musicali più originali che ci siano: si tratta di Nextones, il festival d’avanguardia che si svolge in una cava di marmo in cui si danno appuntamento coloro che amano musica ricercata da un lato e contatto con la natura dall’altro.

Andrà in scena dal 18 al 21 luglio in Val D'Ossola.

Tra workshop, camminate e performance, ecco tutto quello che bisogna sapere dell’undicesima edizione dell’evento promosso da Fondazione Tones on the Stones e Threes Production.

Questo nuovo capitolo di Nextones si tiene per la precisione a Oira Crevoladossola, nella provincia di Verbania-Cusio-Ossola.

Sarà una quattro giorni – dal 18 al 21 luglio – di concerti, dj set, workshop e hiking nella splendida cornice della Val D’Ossola. Il programma è ricco di performance multimediali, installazioni site-specific e set audio-video dal vivo.

Ogni "evento nell’evento" si terrà in svariate location, con punto focale il Tones Teatro Natura.

Quest’ultimo è un palco suggestivo, diventato icona del festival: il main stage è inserito all’interno di una cava di granito in cui arte e natura si incontrano e dialogano. È un’opera di riqualificazione ambientale, uno degli straordinari progetti di Tones on the Stones.