Festival della Valle d’Itria, al via la 50esima edizione. Il programma

Firmato dal direttore artistico Sebastian F. Schwarz e organizzato dalla Fondazione Paolo Grassi, il Festival si conferma culla della tradizione stilistica del Belcanto ed eccellenza della cultura italiana nel mondo, fra le più antiche manifestazioni estive dedicate all’opera e alla musica vocale, la prima nella storia del Mezzogiorno. “Nel tagliare il prestigioso traguardo delle 50 edizioni del Festival della Valle d’Itria – come ha sottolineato - Michele Punzi presidente della Fondazione Paolo Grassi – , non ci si può esimere dal tracciare un bilancio dei risultati ottenuti e degli errori commessi, e oggi possiamo guardare con orgoglio a quanto realizzato in questi decenni. Perché quella che era un’idea a suo modo rivoluzionaria, quasi un esperimento sociale, oltre che culturale, si è trasformata in uno dei festival lirici più longevi e conosciuti del nostro Paese”. Così poi Sebastian F. Schwarz direttore artistico del Festival “Da cinquant’anni il Festival rappresenta curiosità e coraggio, grandi emozioni, scoperte di artisti e il ritorno in vita di centinaia di opere andate dimenticate negli anni. Rappresenta la Valle d’Itria, ormai diventato ambasciatore par excellence per la bellezza di questa parte della Puglia, della sua bontà gastronomica e della ricchezza della sua offerta culturale”.

L’INAUGURAZIONE

Tragedia lirica in due atti su libretto di Felice Romani, ad inaugurare il Festival il 17 luglio (repliche il 21, 28 luglio e 2 agosto ore 21, il 21 luglio diretta su Rai Radio3), è una delle opere più rappresentative del Belcanto, capolavoro di Vincenzo Bellini che debuttò al Teatro alla Scala di Milano il 26 dicembre 1831. Fu proprio una storica edizione di Norma ad accendere nel 1977 le luci della ribalta internazionale sull’allora giovanissimo festival pugliese, che lo propose al pubblico nella versione originale per due soprani, versione che verrà riproposta anche in quest’occasione con l’edizione a cura di Roger Parker per Ricordi.

La nuova produzione verrà diretta da Fabio Luisi, direttore musicale del Festival, sul podio dell’Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli di Bari. Tra le bacchette più autorevoli del panorama musicale internazionale, Luisi debutta per la prima volta in Italia il titolo belliniano, un’opera attraversata da pulsioni contrastanti: ira, odio, amore, impulsi di guerra e di morte. «La forza di quest’opera – racconta il maestro Luisi – non risiede solamente nella trama e nello sviluppo drammaturgico. È il genio di Bellini che ci fa capire questi contrasti non illustrando le parole, ma conferendo loro un’energia e una coerenza che nessuno prima di lui, tranne Mozart, era riuscito a dare in un’opera lirica moderna».

Nicola Raab, dalla consolidata esperienza internazionale in campo lirico, per la prima volta al festival martinese, firma una regia site-specific pensata appositamente per Palazzo Ducale, con le scene e i costumi di Leila Fteita già premio Abbiati 2022 per Il Giocatore alla 48ª edizione del Festival. Una regia “senza tempo”, in cui, spiega la Raab, «Norma è, come molte donne dei nostri giorni, una donna tra due mondi, tra il fuoco dell’altare e quello del focolare domestico, tra pubblico e privato, emozione e ragione. Per questo la storia di Norma ci parlerà per sempre».

Debuttano nei ruoli delle due donne due soprani note nei principali palcoscenici lirici e concertistici quale l’americana Jacquelyn Wagner (Norma) e la rumena Valentina Farcas (Adalgisa); Pollione è il tenore spagnolo Airam Hernandez, Clotilde il mezzosoprano giapponese Saori Sugiyama, Flavio il tenore neozelandese Zachary McCulloch, Oroveso il basso croato Goran Jurić. Il maestro del coro è Marco Medved.