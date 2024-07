12 luglio, i Rolling Stones festeggiano 62 anni (suonati) di carriera

La band eterna rivale dei Beatles (benché fosse solo una rivalità mediatica) nacque per caso in un locale di Londra, esattamente 62 anni fa. Nonostante la loro carriera abbia superato ampiamente il mezzo secolo, Mick Jagger e soci continuano a dettare legge nel mondo delle sette note

Oggi, 12 luglio 2024, i Rolling Stones spengono 62 candeline.



La leggendaria band capitanata da Mick Jagger nasceva a Londra esattamente 62 anni fa e, nonostante la loro carriera abbia superato ampiamente il mezzo secolo, questi inglesi ormai ottuagenari continuano a essere eterni giovani e a dettare legge nel mondo delle sette note.



Era il 12 luglio del 1962 quando gli Stones andavano in scena per la prima volta. È successo al Marquee Club londinese, locale cult in cui quella sera avrebbe dovuto suonare il musicista blues Alexis Korner assieme alla sua band. Tuttavia proprio quella sera a Korner venne fatta una proposta assai allettante: gli chiesero di prendere parte a una registrazione televisiva della BBC. Non poteva proprio dire di no.

È stato allora che Alexis Korner ha chiesto a Brian Jones e al suo gruppo di sostituirlo. Gli Stones ottennero la data quando i Blues Incorporated di Alexis Korner, band che suonava con Mick Jagger alla voce tutti i giovedì in quel club, furono invitati a suonare in una trasmissione della BBC. Jagger non avrebbe dovuto prendere parte alla diretta, così Brian Jones propose ad Harold Pendleton (l’allora proprietario del Marquee Club) di sostituire i Blues Incorporated con il gruppo suo e di Mick Jagger, almeno per quella sera. E sempre Jones è colui che si è improvvisato pure addetto stampa, chiamando il giornale locale Jazz News per promuovere il concerto.

Leggenda vuole che, alla domanda del redattore “come si chiama la vostra band?”, il chitarrista (e polistrumentista, a onor del vero) abbia risposto con la prima canzone del disco che si trovava di fianco a lui in quel momento: Rollin’ Stone, tratta dal Best Of di Muddy Waters.



In occasione di quella serata, è stato lo stesso Brian Jones a decidere che il gruppo sarebbe salito sul palco presentandosi con il nome di Rollin' Stones, quindi.

La citazione scelta in omaggio all'omonima canzone di Muddy Waters portò loro non poca fortuna, e piacque a tutti quanti, motivo per cui ancora oggi è quello il loro nome. Qualcosa di provvisorio, utilizzato per una sola sera, è diventato di lì a poco il più grande nome della musica rock globale, aggiungendo soltanto la -g a Rollin e togliendo dunque l’apostrofo di elisione.