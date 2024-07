Eddie Vedder su concerti Pearl Jam cancellati: "Visto morte in faccia"

Musica

Ecco i lavori che i mostri sacri del rock svolgevano prima di entrare nell’Olimpo della musica. E alcuni hanno continuato a coltivarli, come il celebre chitarrista Steve Vai che lavora ancora come apicoltore di successo. E tanto di cappello a David Lee Roth dei Van Halen che tra il 1985 e il 2006, periodo in cui la sua attività con il gruppo rock ha visto una pausa, ha prestato servizio come paramedico sulle ambulanze di New York