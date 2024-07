Max Pezzali, la possibile scaletta del concerto di Messina

Dopo la data siciliana, il cantautore partirà alla volta dello Stadio San Nicola di Bari per l’appuntamento conclusivo della tournée

Martedì 9 luglio Max Pezzali sarà in concerto allo Stadio Franco Scoglio di Messina per il penultimo show della tournée estiva nei principali stadi italiani. Ecco tutte le informazioni sul concerto che radunerà decine di migliaia di persone.

Dal successo con gli 883 all’affermazione come solista, nel corso degli anni Max Pezzali ( FOTO ) si è ritagliato un posto d’onore nel panorama italiano regalando al pubblico brani senza tempo. Martedì 9 luglio il cantautore porterà la sua musica a Messina. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concerto largamente atteso dai fan.

Nel corso degli ultimi appuntamenti live Max Pezzali ha attinto dalla sua amplissima discografia proponendo una scaletta con grandi classici e brani più recenti. Al momento l’artista non ha rilasciato alcuna informazione sulla serata di martedì 9 luglio. Secondo quanto riportato da Setlist , queste le canzoni del concerto milanese di martedì 2 luglio:

Max Pezzali, il tour

Dopo la data siciliana, Max Pezzali si rimetterà in viaggio per l’ultimo appuntamento negli stadi. Infatti, sabato 13 luglio il cantautore si esibirà allo Stadio San Nicola di Bari.

Nonostante la tournée negli stadi sia ancora in corso, Max Pezzali ha già annunciato il nuovo show in arrivo all’Unipol Forum di Assago. Dopo il sold out delle prime tre date, l’artista ha aggiunto altri appuntamenti: il 3, 4 e 5 gennaio 2025.