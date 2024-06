Max Pezzali concerto a Torino, passano gli anni ma siam sempre qui noi

Una arena per il gladiatore Max Pezzali che all'Olimpico di Torino avvia il suo tour negli stadi che lo vedrà, in questa estate 2024, nel ruolo di un mago Merlino delle emozioni. Lo incontro poco prima di salire sul palco, sorridente, sereno, consapevole che le sue parole sono un turibolo di poetica umana. Il tour negli stadi, dopo la data zero di Trieste, parte dai portici sabaudi di Torino: “A 25 anni -racconta Max- sarei rimasto sovrastato dall’imponenza di una situazione come questa, oggi ho il privilegio di poter controllare le emozioni. Dopo due San Siro e il Circo Max al Circo Massimo eccomi qua negli stadi”. L’ansia è per la scaletta, le canzoni che ha in repertorio sono tantissime e tutte sono speciale per i fan. Questo rende complessa la scelta: “La grande angoscia è che qualcuno alla fine di ogni tour ti segnala quella che non la hai fatto e stavolta, grazie a Max Brigante e Jacopo Pesce, abbiamo cercato di fare il più possibile e il meglio possibile, ragionando pure su canzoni fatte solo quando è uscito l’album che le ospitava.

Ci sono brani che mancano da anni, tipo Ci Sono anche Io, una new entry dopo oltre 20 anni, è del 2002. Poi abbiamo sfruttata l’occasione dell’ultimo singolo Discoteche Abbandonate, che è l’unica nuova, per trasformare la situazione in una discoteca. E’ una scaletta lunga ma divertente e quando vedi che tutto viaggia dopo circa due ore e un quarto di concerto significa che tutto va bene. La scaletta è stata un lavoro impegnativo, è un tour diverso costruito per non scontentare nessuno”. Elemento ipnotico è poi l’aspetto visivo: “Alla data zero a Trieste -aggiunge Max- non ho capito la grandezza, penso al pupazzo di dieci metri: quando te lo raccontano dici ok, quando lo vedi vicino è imponente. Qui c’è il grande lavoro di Sergio Pappalettera che ha curata la parte creativa e concettuale. E’ con me fin dai primissimi album, è il vero custode dell’immaginario. Il palco è come un tuffo nell’universo dei cartoon, ci sono i personaggi delle canzoni che diventano reali, gonfiabili, visibili: come se si fossero uniti per accompagnarmi sul palco e raccontare questa storia. C’è uno storytelling sui visual”.

Un altro guizzo di creatività è l’abbraccio o stadio che ospita il concerto: “Il giorno prima -sottolinea Max- in ogni città arriva una vera banda con i nostri vessilli che canta le canzoni mie con un medley arrangiato per la banda, la stessa banda che poi ci accompagna sul palco”. Guardandosi alle spalle Max racconta che “gli anni Cinquanta sono stati un decennio d’oro per l’immaginazione e gli anni Novanta raccolgono la speranza del futuro che arriverà e le certezze del mondo precedente. E’ stato un decennio che portava ottimismo senza dimenticare le stragi di mafia e che per la prima volta c’è stata una grossa reazione della società civile. Certo le reazioni alla guerra ci sono state pure nel 1992. All’epoca non ricordo una sollevazione così forte, o meglio ci fu quando arrivò la tragedia della ex Jugoslavia. Oggi c’è più attenzione anche grazie al tam tam dei social che rende più facile il confronto e aiuta a riconoscersi. Una volta le cose accadevano che senza nessuno lo sapesse, oggi è più facile farle circolare e verificarle, da lì nasce il mio ottimismo”. Sul palco con Max ci sono Giordano Colombo (batteria), Marco Mariniello (basso), Giorgio Mastrocola (chitarra), Ernesto Ghezzi (tastiere) e Davide Ferrario (chitarra e sequenze).