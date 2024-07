Courtney Love compie 60 anni: le sue canzoni più famose

Il 9 luglio 1964 la cantante nasceva a San Francisco. Diventata famosa nella scena punk-grunge negli anni Novanta come frontwoman delle Hole, si fa notare per le sue performance disinibite sul palco e per le sue canzoni anticonformiste. È stata la trasgressiva moglie del cantante dei Nirvana Kurt Cobain. Ecco alcuni brani che hanno segnato il suo percorso

Courtney Love compie 60 anni: la cantante (all'anagrafe Courtney Michelle Harrison) nasceva a San Francisco il 9 luglio 1964. La cantautrice e attrice statunitense nota come leader della rock band Hole e vedova di Kurt Cobain, frontman dei Nirvana, nonché madre di sua figlia Frances Bean, è stata spesso agli esordi associata al movimento punk femminista riot grrrl. Nel 1991 con le Hole suona al Rock for Choice, concerto di beneficenza organizzato dalle L7, e apre negli USA per gli Smashing Pumpkins, anche al leggendario CBGB di New York. Sul primo incontro con Kurt Cobain, leader dei Nirvana, circolano ancora oggi varie versioni: la prima è che la coppia si sia conosciuta nel 1989 durante una serata al club Satyricon di Portland, Oregon, storico locale punk; la seconda, quella di Eric Erlandson, compagno di Courtney nelle Hole, che l’incontro sarebbe avvenuto nel parcheggio dell’Hollywood Palladium dopo un concerto delle L7 e dei Butthole Surfers il 17 maggio 1991. La data certa è il matrimonio il 24 febbraio 1992 a Waikiki Beach, Honolulu, che trasforma il cantante dei Nirvana e la leader delle Hole in due icone dello stile indie rock del decennio. Di recente è stato pubblicato un nuovo libro fotografico intitolato Family Values: Kurt, Courtney & Frances Bean con 90 scatti della coppia e della loro figlia mai pubblicati prima e realizzati dai fotografi Constance Hansen e Russel Peacock, noti come Guzman. Da Doll Parts a Awful, ecco le canzoni più famose di Courtney Love.

Doll Parts (1994) Il 15 novembre 1994 usciva Doll Parts, il secondo estratto dal secondo album in studio Live Through This. Scritto dalla leader del gruppo Courtney Love, è stato il primo singolo in seguito alla morte della bassista, Kristen Pfaff, nel giugno 1994, ed è considerato, dai fan e dalla critica, come una delle canzoni firma delle Hole. Dopo la morte di Cobain nell'aprile 1994, Doll Parts ha assunto un significato più tragico con la Love che dava performance più angosciose della canzone quando la eseguiva nei tour. Violet (1995) Violet è stato pubblicato nel gennaio 1995 come terzo estratto dal secondo album in studio Live Through This. Scritto da Courtney Love e dal chitarrista Eric Erlandson intorno al 1991, il brano parla del rapporto della leader del gruppo con il frontman degli Smashing Pumpkins, Billy Corgan, nel 1990. Violet ha raggiunto al 29º posto nella classifica Alternative Airplay negli Stati Uniti e si è classificata alla 116ª posizione nella lista della rivista Blender: The 500 Greatest Songs Since You Were Born. approfondimento Courtney Love non vuole che Brad Pitt interpreti Kurt Cobain

Celebrity Skin (1998) Quattro anni dopo il suicidio del frontman dei Nirvana, Kurt Cobain, e la perdita per overdose della bassista Kristen Pfaff, il terzo album in studio della band fondata da Courtney Love ed Eric Erlandson vede la luce. Celebrity Skin è il primo singolo estratto dall’omonimo album pubblicato l’8 settembre 1998: un congegno pop-rock in cui per la prima volta tutta la rabbia delle Hole riversata nei due dischi precedenti – Pretty On The Inside (1991) e Live Through This (1994) – viene incanalata in una perfetta combo pop, tanto dolce e sfavillante all’esterno quanto velenosa e amara al suo interno. leggi anche Courtney Love canta "Lucky" di Britney Spears VIDEO

Malibu (1998)

Scritto da Courtney Love, dal chitarrista Eric Erlandson e da Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), Malibu è secondo estratto dal terzo album in studio Celebrity Skin. Il brano parla della fase finale della disintossicazione di Kurt Cobain avvenuta appunto a Malibù, da dove il cantante dei Nirvana fuggì per raggiungere Seattle, città in cui morì pochi giorni dopo. Il brano è stato uno dei maggiori successi sia commerciali che di critica delle Hole ricevendo una nomination ai Grammy Awards del 1999 come migliore performance vocale rock. Awful (1999) Awful, singolo pubblicato il 28 giugno 1999, è il terzo estratto dal terzo album in studio Celebrity Skin. Classificato al 13º posto nella classifica Alternative Airplay negli Stati Uniti, il testo del brano riguarda il modo in cui i media e la moderna cultura pop corrompono le giovani ragazze e come queste dovrebbero ribellarsi. La strofa "swing low, sweet cherry" è un riferimento a Swing Low, Sweet Chariot, storico brano musicale spiritual nero inciso per la prima volta nel 1909. approfondimento Courtney Love: "Taylor Swift non è un’artista interessante"