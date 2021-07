Courtney Love canta "Lucky" di Britney Spears VIDEO

Courtney Love omaggia la cantante e amica Britney Spears, cantando per lei il brano “Lucky”, una tra le canzoni più intime e meno conosciute della pop star americana, ora al centro dello scandalo in cui afferma maltrattamenti e manipolazioni psicologiche ad opera del padre che la tiene come in ostaggio. Durante la cover per il #FreeBritney, l’ex leader delle Hole non riesce a trattenere le lacrime Condividi:

Courtney Love, conosciuta ai più per essere stata la leader del gruppo grunge e rock Hole e vedova di Kurt Cobain, è tra le star del mondo della musica e dello spettacolo americano – come Cristina Aguilera, Brandy, Mariah Carey, Halsey e Justin Timberlake – che negli ultimi mesi più si sono esposte sul caso #FreeBritney, che vede la celebre cantautrice statunitense e icona del pop nei primi anni 2000, battersi attivamente nelle aule dei tribunali per rimuovere la tutela del padre, da lei accusato di maltrattamenti e manipolazioni psicologiche. Per lei Courtney Love intona e condivide su Instagram, il brano "Lucky" e, mentre lo fa, si commuove fino a non trattenere le lacrime.

Courtney Love dedica una cover a Britney Spears approfondimento Courtney Love ieri e oggi: ecco com’è cambiata Nelle scorse ore, Courtney Love - conosciuta per essere stata la frontwoman delle Hole ed ex moglie del leader dei Nirvana Kurt Cobain - ha dedicato una cover all’amica e collega Britney Spears, a supporto del movimento #FreeBritney, che vuole liberare la celebre pop star statunitense dalla tutela del padre che la tiene come in ostaggio. Per lei, Courtney intona il brano “Lucky”, forse uno dei meno conosciuti della Spears, ma al tempo stesso uno dei più intensi in cui la cantante, negli anni 2000, raccontava già di quanto potesse essere difficile la vita di un’icona mondiale, alla quale l’enorme successo ha dato tanto, ma al tempo stesso ha tolto tutto. La canzone su cui Courtney Love si esibisce in versione acustica, solo chitarra e voce, fa parte dell’album "Oops!. I did it again", che Britney pubblicò nel 2000. Durante la performance che Love ha poi condiviso con i fan su Instagram, la cantante si è commossa e asciugandosi le lacrime ha detto: “Sto piangendo. Odio quando mi succede”.