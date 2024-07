Take That, la possibile scaletta del concerto a Roma

Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald si esibiranno all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Nei prossimi giorni il gruppo britannico sarà in concerto a Trani e a Bologna

Dopo la data di domenica 7 luglio al Marostica Summer Festival Volksban, i Take That si esibiranno sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Al momento il gruppo non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale sulla scaletta dello show.

Take That, tutto quello che c’è da sapere sul concerto I Take That sono considerati una delle boy band più famose di sempre. Lunedì 8 luglio il gruppo britannico si esibirà a Roma per un concerto completamente sold out.

Take That, chi sono I Take That sono attualmente formati da Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald, ma in principio il gruppo vide presenti anche Jason Orange e Robbie Williams, il primo uscito dalla formazione nel 2014 e il secondo nel 1995, salvo poi rientrare nel decennio 2010-2011 per l’uscita dell’album Progress, l’ultimo lavoro comprendente tutti i cinque membri. Take That, la possibile scaletta del concerto Nel corso degli ultimi appuntamenti live i Take That (FOTO) hanno proposto una scaletta formata da quasi venti brani tra grandi successi del passato e canzoni più recenti. Stando a quanto riportato da Setlist, questa la scaletta del concerto di Marostica: Greatest Day

Giants

Everything Changes

Shine

I Found Heaven

Pray

How Deep Is Your Love

Patience

The Flood

Get Ready for It

Windows

This Life

Relight My Fire

These Days

Hold Up a Light

Back for Good

Never Forget

Rule the World approfondimento Take That in tour in Italia, l’intervista a Gary Barlow

Take That, le informazioni sulla location La Cavea è lo spazio all’aperto, intitolato al Maestro Luciano Berio, del complesso sede di concerti e manifestazioni, come ad esempio la Festa del Cinema di Roma. La Cavea può ospitare oltre 3.500 persone sedute arrivando a una capacità di oltre 5.000 persone considerando il parterre in piedi. Questo l’indirizzo della location: via Pietro De Coubertin, 30, 00196, Roma (RM). Stando a quanto riportato da TicketOne, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. approfondimento Take That, un nuovo album e il tour nel 2024: l'intervista a Sky Tg24

Take That, le date italiane del tour Dopo le date di Marostica e Roma, il gruppo sarà protagonista di altri due appuntamenti in Italia: il 10 luglio a Trani e il giorno successivo a Bologna. In seguito, la formazone toccherà numerose altre nazioni europee: dalla Spagna allo Slovacchia passando per il Portogallo e la Polonia. A fine anno i Take That saranno anche in Asia, tra le città toccate Tokyo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Take That (@takethat)