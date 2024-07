Simple Minds, la possibile scaletta del concerto a Mantova

Jim Kerr, voce della formazione, ha parlato del suo amore per l’Italia in un lungo post condiviso su Instagram: “Sono le amicizie create nel corso degli anni che mi hanno portato a chiamare l’Italia casa. Nato in Scozia, rinato in Italia"

Simple Minds, la guida al concerto di Mantova

Altra tappa in Italia per la formazione rock che ha influenzato gli anni ’80 e non solo. Dal debutto alla fine degli anni ’70 a Direction of the Heart, l’album di inediti uscito nell’ottobre del 2022, i Simple Minds hanno fatto ballare milioni di persone con canzoni entrate nella storia della musica. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concerto in programma a Mantova.

Simple Minds, l’orario di inizio e l’indirizzo del concerto

Stando a quanto indicato da Ticketone, lo show, in programma giovedì 4 luglio, avrà inizio alle ore 21.30. Il concerto si terrà in Piazza Sordello. Alcuni biglietti sono ancora disponibili.