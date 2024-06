Tre anni dopo l'ultimo album The Bitter Truth, a sua volta arrivato dopo dieci anni dal precedente, gli Evanescence tornano in Italia. Cosa aspettarci dal loro concerto? Un live pieno d'effetti scenici . A dirlo è stato Amy Lee, leader del gruppo. "Uno show pieno di energia, di luci sfavillanti e suoni potenti", lo ha definito, spiegando come per la band sia importante interagire col pubblico. Metal, pop e sinfonica si uniscono con equilibrio nei loro show, che perseguono un obiettivo: "Equalizzare il sound affinché risulti pesantemente metal, cercando, allo stesso tempo, di mantenere anche le orchestrazioni, il coro, le voci e tutte le melodie che contraddistinguono l’epicità della nostra musica".

Mercoledì 12 giugno prende il via con il concerto degli Evanescence Fiera Milano Live 2024. Il cartellone dell'evento, in scena a Rho Fiera a Milano , è ricchissimo.

La scaletta

La scaletta del concerto degli Evanescence a Rho Fiera Milano non è stata ufficializzata. Tuttavia, è probabile che replichi la setlist del Live Tour negli Stadi:

Broken Pieces Shine

Made of Stone

Sweet Sacrifice

Yeah Right

The Game Is Over

My Heart Is Broken

The Change

Wasted on You

End of the Dream

Going Under

Better Without You

Call Me When You’re Sober

Imaginary

Use My Voice

My Immortal

Bring Me to Life