Nicki Minaj annuncia un concerto in Italia: dove e quando

Al via il 1° marzo il Pink Friday 2 World Tour. La lunga tournée della rapper farà tappa anche nel capoluogo meneghino per uno dei concerti più attesi dell’estate. Nicki Minaj : “Non vedevo l’ora di condividere questo segreto”.

nicki minaj, in concerto il 3 luglio a milano

La rapper trinidadiana salirà sul palco di Rho Fiera Milano per l’unica tappa italiana del suo lungo tour mondiale a supporto dell’ultimo album Pink Friday 2, uscito nel dicembre del 2023 e arrivato in vetta alla US Billboard 200. La tournée sarà suddivisa in due leg: la prima toccherà Stati Uniti e Canada dal concerto del 1° marzo all’Oakland Arena a quello del 31 maggio al Paycom Center di Oklahoma City, mentre la seconda porterà la sua musica in Europa.

Come annunciato nel recente post condiviso su Instagram, il 3 luglio Nicki Minaj arriverà in Italia: “Sorpresa! Non vedevo l’ora di condividere questo segreto con i miei barbz italiani. Milano, grazie per la pazienza, ho mantenuto la mia parola, ci vediamo presto!”.

La rapper ha aggiunto: “Ragazzi, non vedo l’ora di dirvi chi mi accompagnerà nella seconda leg del tour. Oltre ai nostri ospiti a sorpresa. Stiamo ancora aggiungendo nazioni”. I biglietti per il concerto milanese sono già in vendita.