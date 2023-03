Nicki Minaj, il nuovo singolo è Red Ruby Da Sleeze

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Red Ruby Da Sleeze, il nuovo singolo della rapper internazionale Nicki Minaj. Il brano utilizza il sample Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh), celebre hit di Lumidee che aveva conquistato le classifiche dell’estate 2003 e portato la dancehall nei principali club di tutto il mondo. Nella canzone, Nicki Minaj ricorda a tutti il proprio status di donna e rapper in cima alle classifiche dell’industria musicale, utilizzando gli slang tipici della sua produzione e citando alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dei videogiochi.



Il singolo segue il successo di Super Freaky Girl, canzone pubblicata nel 2022 e preceduta dalle collaborazioni con Lil Baby in Bussin e Do We Have A Problem?. Grazie alla pubblicazione di Super Freaky Girl, Nicki Minaj ha conquistato il titolo di artista per più anni consecutivi nella Billboard Hot 100, superando con i suoi 14 anni il record precedente.