Gigi D'Agostino suonerà il 21 giugno a Milano

A quattro anni dall’ultima esibizione live, il Capitano della musica dance Gigi D’Agostino tornerà sul palco per un’unica imperdibile data. Il 21 giugno l’autore di hit come L’Amour Toujours, Bla Bla Bla, Another Way, La Passion e In My Mind infiammerà la pista di Fiera Milano Live a Rho. I biglietti saranno disponibili online su Vivo Concerti da venerdì 22 marzo alle ore 14 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 27 marzo alle ore 14. Anche altri artisti animeranno l’arena di concerti: il 12 giugno sarà il turno degli Evanescence, il 15 giugno di Salmo e Noyz Narcos, il 3 luglio di Nicki Minaj e il 6 luglio di Geolier.