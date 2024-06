Max Pezzali in concerto a Trieste, tutto quello che c'è da sapere

Dopo lo spettacolare concerto al Circo Massimo di Roma nel settembre dello scorso anno, Max Pezzali ( FOTO ) è pronto per tornare sul palco. Domenica 9 giugno il cantautore darà il via alla tournée negli stadi con la data zero prevista a Trieste.

max mezzali a trieste, tutto quello che c’è da sapere

Grande attesa per uno degli artisti italiani più amati di sempre. Dall’affermazione con gli 883 al successo da solista, negli anni Max Pezzali si è imposto come una delle voci iconiche della musica pop. Tra le canzoni più amate in coppia con Mauro Repetto troviamo Hanno ucciso l’Uomo Ragno, Nord sud ovest est, Tieni il tempo, Bella vera e La lunga estate caldissima, mentre per quanto riguarda i singoli da solista ricordiamo Lo strano percorso, Il mondo insieme a te e L’universo tranne noi.

Max Pezzali, l’orario di inizio del concerto

Stando a quanto riportato su Vivoconcerti, l’inizio dello show è fissato per le ore 21.00. L’apertura dei cancelli avverrà alle 17:30. Questi gli orari della giornata:

16:30 - Biglietteria

17:30 - Apertura cancelli

17:30 - Ritiro accrediti

21:00 - Inizio show

Max Pezzali, come arrivare allo stadio

Il Comune di Trieste ha annunciato una serie di modifiche alla viabilità in occasione dello show di Max Pezzali. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale. Questo l’indirizzo dello stadio: Via dei Macelli, 5, 34148, Trieste.