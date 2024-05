Claudio Cecchetto su Max Pezzali: "Il più irriconoscente"

Max Pezzali

È stato Claudio Cecchetto a scoprire e portare al successo gli 883 di Max Pezzali e Mauro Repetto. Nel 1991, infatti, il duo invia al talent scout un provino registrato su audiocassetta della canzone Non me la menare e ottiene un colloquio. Cecchetto, dopo averli ascoltati, li fa partecipare al Festival di Castrocaro proprio con quel brano. Da quel momento comincia la loro collaborazione che li porterà a pubblicare tanti grandi successi. Da quanto racconta il produttore discografico nell’intervista al Corriere della Sera, il rapporto tra lui e Max Pezzali si sarebbe incrinato con il tempo: “Preferisco parlare di Mauro Repetto, i testi esagerati degli 883 li scriveva lui, l’altro li cantava”. E non sembra esserci una pace in vista: “La gratitudine per lui è un optional. Di tutti i miei è stato il più irriconoscente, in questo almeno è il numero 1. Io non ho fatto nessuna guerra, mi sono difeso. La riconoscenza è sintomo di intelligenza” ha spiegato Cecchetto.