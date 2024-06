La scaletta è stata svelata dal rocker in persona sabato 1 giugno. A conoscerla in anteprima sono stati gli iscritti al fanclub, che hanno preso parte al "soundcheck aperto"

A Bibione, Vasco Rossi ha ospitato sul palco Claudio Golinelli , il suo bassista storico, dal 2018 sostituito da Andrea Torresani. Con lui, ha eseguito Siamo solo noi. Inoltre, ha suonato per la prima volta dal vivo il singolo Gli sbagli che fai , uscito lo scorso dicembre in concomitanza con la serie Netflix Il supervissuto .

"Blasco" Rossi Asilo "republic" Gli spari sopra Gli sbagli che fai Quanti anni hai Come stai Vivere senza te Bollicine Jenny è pazza Sally Domenica lunatica Interludio 2024 / Echo Lake Un gran bel film La fine del millennio Gli angeli Basta poco C'è chi dice no La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica / Ridere di te Rewind Il mondo che vorrei

La patenza da Bibione

Ad ascoltare Vasco Rossi a Bibione c'erano 25mila fan accorsi da tutta Italia. Sono arrivati dalla Sardegna, dalla Calabria, persino dall'estero. Sono i suoi fan più fedeli, quelli iscritti al fanclub, a cui il Blasco ha voluto fare un regalo: una data zero riservata, e dedicata alla sua gigantesca famiglia. Perché ha scelto proprio Bibione, per quell'appuntamento speciale? Perché a Bibione suo papà ha fatto le sue prime e uniche vacanze insieme alla sua mamma e ai suoi zii. E perché, qui, i genitori avevano un appartamentino in cui lui andava con la sua fidanzata dei tempi, una femminista convinta. Per lui, Bibione è un po' un ritorno alle origini, a un momento spensierato della sua gioventù.

Nel corso del concerto in anteprima, Vasco Rossi ha svelato la sua scaletta, l'ha eseguita, e ha lanciato un messaggio per la pace: "Noi siamo contro la guerra, contro ogni guerra. La musica è contro la guerra".

Una serata da ricordare, per lui e per chi c'era. In attesa di quel tour che lo porterà a Milano San Siro (7, 8, 11, 12, 15, 19 e 20 giugno) e allo Stadio San Nicola di Bari (25, 26, 29 e 30 giugno).