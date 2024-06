Taylor Momsen morsa da un pipistrello mentre canta prima degli AC/DC

La celebre cantante, chitarrista, modella e attrice statunitense - famosa sul grande e piccolo schermo per i ruoli di Cindy Lou nel film Il Grinch del 2000 e di Jenny Humphrey nella serie televisiva Gossip Girl - si è esibita con la band The Pretty Reckless in Spagna mercoledì 29 maggio, aprendo il concerto del gruppo hard rock australiano composto da Brian Johnson, Angus e Stevie Young. Sul palco è accaduto un incidente, documentato dalla stessa star che ha condiviso video di quel momento su Instagram



Taylor Momsen è stata morsa da un pipistrello durante il set di apertura degli AC/DC. Sì, avete letto bene: non Ozzy Osbourne ma Taylor Momsen, la celebre cantante, chitarrista, modella e attrice statunitense, famosa sul grande e piccolo schermo per i ruoli di Cindy Lou nel film Il Grinch del 2000 e di Jenny Humphrey nella serie televisiva Gossip Girl.

Momsen, 30 anni, si è esibita come frontwoman della band The Pretty Reckless in Spagna mercoledì 29 maggio 2024, aprendo il concerto del gruppo musicale hard rock australiano composto da Brian Johnson, Angus e Stevie Young, ossia i mitici AC/DC. Sul palco è accaduto un incidente spaventoso, documentato dalla stessa star, la quale ha condiviso un video di quel momento sul proprio profilo di Instagram (potete guardare la clip nel post che trovate in fondo a questo articolo). "Devo davvero essere una strega," ha scherzato lei dal palco (la cosa davvero assurda, a livello di coincidenze, è che stava cantando il brano Witches Burn, per questo ha fatto la battuta della strega). Non ha mai perso il suo innato senso dell'umorismo e inoltre ha voluto far sapere alla folla che il pipistrello stava "bene" dopo essere stato rimosso dalla sua gamba. Ha aggiunto: “Sarà il mio nuovo amico”.

All’inizio dell’articolo abbiamo citato Ozzy Osbourne perché, come ormai è universalmente risaputo, il 20 gennaio del 1982 il frontman dei Black Sabbath ha morso la testa di un pipistrello durante un suo show a Des Moines, entrando sia nella storia del rock che negli annali del vaccino antirabbico...

In fondo a questo articolo potete guardare il video condiviso da Taylor Momsen sul suo profilo di Instagram.



Momsen: “Iniezioni di vaccino antirabbico per le prossime due settimane”

Nel video visibile in fondo all’articolo, Momsen nota che la folla sta indicando qualcosa prima di guardare la sua gamba ed esclamare: "C'è un pipistrello volante sulla mia gamba in questo momento!”. E aggiunge: “Qualcuno può aiutarmi, per favore?"

Secondo Momsen, l'incidente è avvenuto durante l'esibizione della canzone Witches Burn, e la strana coincidenza non le è sfuggita, infatti ha fatto la battuta: “Devo essere una strega”.

Il video poi passa a una clip di Taylor Momsen mentre riceve assistenza medica e mostra la sua gamba con i segni rossi causati dal morso.

"Un pipistrello è volato su di me e si è aggrappato alla mia gamba... nel momento in cui stavo esibendomi e non avevo idea fino a quando la folla incredula ha continuato a urlare e indicare... era carino, ma sì mi ha morso... quindi iniezioni anti-rabbia per le prossime due settimane”, ha scritto Momsen su Instagram.

Momsen soprannominata Batgirl

Secondo i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, i pipistrelli sono gli "animali più comunemente segnalati come portatori di rabbia”. Momsen ha ringraziato lo staff dell'ospedale spagnolo in cui è stata curata e ha scherzato dicendo che l'hanno "soprannominata #batgirl dopo averlo visto sulle notizie locali quella mattina”. Ha utilizzato l'hashtag "Batgirl" nella didascalia di diversi post successivi su Instagram, uno dei quali mostra lei che scendeva dal palco dopo essere stata morsa. "Era molto carino”, ha detto del pipistrello.

Il cartello che vieta l'ingresso ai pipistrelli

Nei numerosi commenti che il video della star sta collezionando, Momsen ha risposto a una domanda di Natasha Bedingfield, che le ha chiesto se facesse male. "Il morso? No”, ha risposto lei, aggiungendo poi: "Le iniezioni? Sì”. La cantante, modella e attrice ha però sempre mantenuto un forte senso dell'umorismo sulla situazione, tanto che sabato 1° giugno ha condiviso una foto di sé nel backstage del concerto accanto a un cartello scherzoso che vieta l'ingresso ai pipistrelli (potete guardare la foto del cartello in fondo a questo articolo, dopo il video) . I The Pretty Reckless hanno detto che il successivo spettacolo della band è stato "fortunatamente senza pipistrelli."

La rock band capitanata da Taylor Momsen è attualmente in tour a supporto degli AC/DC, con prossimi spettacoli previsti nei Paesi Bassi, in Germania e in Austria. Per adesso, nessuna data prevista in Transilvania, ma a questo punto dovrebbero pensare di aggiungerla...





Di seguito potete guardare i video condivisi da Taylor Momsen sul suo profilo di Instagram riguardanti l’incidente del morso del pipistrello e anche la foto del cartello “no pipistrelli” affisso nel backstage.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Momsen (@taylormomsen)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Momsen (@taylormomsen)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Momsen (@taylormomsen)