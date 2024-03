The Pretty Reckless, la band che apre il live italiano degli AC/DC

Sarà il gruppo musicale dell'attrice e modella Taylor Momsen ad aprire lo show di Angus Young e compagni alla RCF Arena di Reggio Emilia. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla band che è stata proprio fondata dall'interprete di Cindy Lou nel film Il Grinch (2000) e di Jenny Humphrey nella serie televisiva Gossip Girl. Nella formazione, la star del piccolo e grande schermo è la cantante. Il concerto degli AC/DC nella città emiliana si terrà il prossimo 25 maggio. Sarà l’unica data italiana del Power Up Tour



The Pretty Reckless è la band che aprirà il concerto degli AC/DC in Italia alla RCF Arena di Reggio Emilia il prossimo 25 maggio, unica data italiana del Power Up Tour del gruppo di Angus Young e soci.

La band The Pretty Reckless è stata proprio fondata dall'interprete di Cindy Lou nel film Il Grinch (2000) e di Jenny Humphrey nella serie televisiva Gossip Girl. Nella formazione del gruppo, la star del piccolo e grande schermo è la cantante. I Pretty Reckless hanno debuttato dal vivo al The Annex di New York City nel 2009, pochi mesi prima di siglare il loro primo contratto con la Interscope Records, controllata di Universal Music, come si legge su un articolo pubblicato nelle scorse ore dal magazine musicale Rockol.

L’etichetta Interscope Records alla fine del 2009 ha pubblicato in download gratuito il primo singolo, intitolato Make Me Wanna Die.

Il brano ha ottenuto immediatamente un enorme successo. È stato talmente gettonato che viene scelto come parte della colonna sonora del film Kick-Ass. Il debutto discografico della band capitanata da Taylor Momsen arriva nel 2010, quando il gruppo pubblica l’EP The Pretty Reckless.



La band suona prima degli Evanescence e dei Guns N’ Roses Pian piano la carriera della band voluta fortemente dall'attrice televisiva e cinematografica comincia a decollare. E nemmeno troppo “pian piano”: i Pretty Reckless piacciono fin da subito, tant'è che vengono reclutati come band di apertura per concerti di gruppi leggendari, come per esempio i Guns N’ Roses e gli Evanescence. La band di Axl Rose li ha voluti come spalla per tre date del loro Chinese Democracy Tour. Il primo album dei Pretty Reckless è Light Me Up (2010), seguito da Going to Hell (2014). Il secondo disco viene promosso con un tour mondiale molto lungo che ha portato la band a fare tappa anche a Milano, dove ha suonato il 28 marzo 2014 presso il Limelight. Riportando le parole di Rockol, il secondo disco viene “definito dalla critica come ‘feroce e divertente’, caratterizzato da ‘una forma di rock 'n roll moderno, sconvolgente e essenziale’. L’album consolida la posizione del gruppo sul panorama internazionale come una delle più promettenti realtà in ambito mainstream, tenendo alta l’attenzione di pubblico e media sulla formazione, entrando nella top 5 dei dischi più venduti negli USA con oltre 220mila copie vendute”.

Il terzo album in studio: Who You Selling For del 2016

Who You Selling For è il titolo del terzo album in studio del gruppo.



"Avevamo un mucchio cose da dire. Era come se avessimo passato tutto il tour ad agitare una lattina di soda, per poi aprirla quando abbiamo iniziato a scrivere nuove canzoni. La vita in tournée ti isola: guardi il mondo attraverso il finestrino di un autobus o di un aereo. Ma la musica è il fattore curativo. Èl’unica cosa che ci ha tenuto coi piedi per terra, facendoci compagnia durante la traversata. Ci ha salvati, ancora una volta”, ha spiegato all’epoca dell’uscita del disco la cantante e leader della band, Momsen.

Per promuovere il disco, partono per il tour che prende il via in autunno negli Stati Uniti, poi dopo alcuni mesi si ritrovano sul palco del Fox Theatre di Detroit: devono fare da spalla a Chris Cornell, l’oggi compianto (è morto nel 2017, proprio poche ore dopo quel fatidico concerto, dopo il quale si è suicidato all’età di 52 anni) frontman delle band Soundgarden, Temple of the Dog e Audioslave, oltre a essere stato anche un solista con un ampio seguito. Qualche mese dopo quel tragico concerto, Momsen e i suoi colleghi di band rendono omaggio a Cornell suonando live la celebre canzone degli Audioslave Like a Stone alla festa della WMMR a Camden, New Jersey.

La morte dello storico produttore del gruppo, Kato Khandwala Come ricostruisce in queste ore il magazine musicale Rockol, nel 2018 un altro evento luttuoso colpisce duramente la band: perde la vita in un incidente stradale Kato Khandwala, colui che è stato lo storico produttore dei Pretty Reckless (e anche collaboratore di mostri sacri della musica come Blondie, Paramore, My Chemical Romance e Pop Evil, tra gli altri). “È stato come l’ultimo chiodo nella bara”, dichiarò all'epoca Momsen in merito alla scomparsa di Khandwala. “Ho alzato le mani dicendo ‘mi arrendo’. Sono caduta in un buco fatto di depressione, abuso di sostanze e tutto ciò che ne deriva”, riporta Rockol. Ma la proverbiale luce in fondo al tunnel diventa una nuova alba di rinascita e speranza quando nel 2019 il gruppo entra in studio di registrazione assieme a Matt Cameron, lo storico batterista della band di Chris Cornell, i Soundgarden, e anche dei Pearl Jam di Eddie Vedder.

Proprio con lui, i Pretty Reckless iniziano registrare il quarto e per adesso ultimo album: Death by Rock and Roll, uscito nel 2021.

A un anno e mezzo dall’ultima esibizione in Italia, la band tornerà il 25 maggio 2024 L’eponimo singolo di apertura uscì nel maggio 2020, ma la pandemia bloccò il tour del disco, rinviando sia l'uscita che l'avvio della tournée. La promozione on the road viene quindi posticipata al 2022, anno in cui il Death by Rock and Roll Tour li porta a suonare a Shinedown e Halestorm. “La serie di date passa anche dal nostro Paese, con una data all’Alcatraz di Milano il 15 novembre del 2022”, spiega Rockol. E dunque a un anno e mezzo dall'ultima esibizione che hanno tenuto in Italia, Taylor Momsen, il chitarrista Ben Phillips, il bassista Mark Damon e il batterista Jamie Perkins sono prossimi a fare ritorno da noi.

L'occasione è quella del concerto degli AC/DC alla RCF Arena di Reggio Emilia, unica data italiana del Power Up Tour che il prossimo 25 maggio richiamerà nella città emiliana oltre 100mila fan.