Capo Plaza, è uscito il video di Money Rain con Lazza

Musica

Per la prima volta ci sono tre brani top tutti allo stesso, altissimo, livello: si tratta di Malocchio di Diora Madama e di Tramontana di Isotta, entrambe più volte protagoniste (e vincitrici) di questa rubrica; la sorpresa è Prim, giovane artista modenese, con Ho paura di Morire. Menzione speciale per Godot, Helle, Fremir, Fenice, Celine e Itto. Tolta la triade, tutti gli altri brani, scelti tra circa 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Si Potesse Tornare è il nuovo singolo di Arya: l'artista italo-venezuelana nel primo brano scritto in italiano esorcizza la paura di non aver dimostrato abbastanza a suo nonno, forse di non averlo capito davvero, di non essere andata fino in fondo