Mostra del Cinema di Venezia, Nicole Kidman assente per morte mamma

L'attrice australiana costretta a lasciare il Lido per un grave lutto. Il messaggio letto nella Sala Grande dalla regista di Babygirl Halina Reijn

Quando Isabelle Huppert, presidente della giuria internazionale della 81a Mostra del Cinema di Venezia (LO SPECIALE - TUTTI I VINCITORI), ha chiamato il suo nome per premiarla con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Nicole Kidman non è salita sul palco. Al suo posto Halina Reijn, regista del film Babygirl, per il quale Kidman ha ricevuto il premio.

IL MESSAGGIO LETTO DA HALINA REIJN Il motivo dell’assenza dell’attrice australiana, ignoto fino a quel momento, è stato chiaro non appena Halina Reijn ha parlato al microfono per leggere un messaggio inviato dall’attrice: "Sono arrivata a Venezia per scoprire poco dopo che mia madre è mancata – ha annunciato Reijn al pubblico in sala leggendo il messaggio di Kidman -, sono rimasta scioccata e sono dovuta tornare dalla mia famiglia. È incredibile questo momento, il mio cuore è a pezzi”.

Janelle Ann MacNeille aveva 84 anni. Nel 1964 aveva sposato Antony David Kidman, biochimico, prendendone il cognome. Nicole era nata tre anni dopo, nel 1967, mentre la coppia viveva alle Hawaii. Il padre di Nicole Kidman, Antony David, è morto a Singapore nel 2014 per un infarto.