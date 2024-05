La possibile scaletta del concerto di Mahmood al Fabrique di Milano

Per Mahmood, il 2024 è l'anno dei live. Dopo le 17 date dell'EUROPEAN TOUR, quasi tutte sold-out, il cantante arriva al Fabrique di Milano venerdì 17 e sabato 18 maggio.

Il tour di Mahmood

Il suo tour europeo, Mahmood l'ha inaugurato il 4 aprile al Rockhal di Lussemburgo. Città dopo città, Paese dopo Paese, ha cantato e ballato con fan di ogni nazionalità. Perché, a seguirlo, non sono solamente gli italiani che vivono all'estero: dalla Spagna all'Olanda, persone di ogni nazionalità hanno cantato insieme a lui. Che non poteva crederci, e che ricorda i tempi in cui nessuno voleva le sue canzoni. Mentre oggi, a cantarle, è tutto il mondo. Sul palco insieme a Mamhood, la sua storica band: Francesco Fugazza alla chitarra, Marcello Grilli alla tastiera, Elia Pastori alla batteria, con le coriste Arya Del Gado e Debora Cesti. Per la prima volta, nella scaletta di Mahmmod, troviamo i brani di Nei letti degli altri: le intime Cocktail d'amore e Nel tuo mare, la commovente Stella cadente, le irrriverenti Neve sulle Jordan e Personale. E poi i brani storici della sua discografia, fino alle ballabilissime Soldi e Tuta gold.