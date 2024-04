La possibile scaletta del concerto di Slash al Forum d'Assago a Milano

La scaletta

La scaletta del concerto di Slash al Forum d'Assago di Milano non è stata diffusa, ma è probabile che il chitarrista riproponga i brani delle date precedenti. Queste le canzoni suonate a Wembley lo scorso 5 aprile:

The River Is Rising

Driving Rain

Halo

Too Far Gone

Back From Cali

Whatever Gets You By

C’est la vie

Actions Speak Louder Than Words

Always on the Run

Bent to Fly

Avalon

Spirit Love

Don’t Damn Me

Starlight

Wicked Stone

April Fool

Fill My World

Doctor Alibi

You’re a Lie

World on Fire