Steven Tyler è guarito, gli Aerosmith riprendono il tour

Il rocker si era dovuto fermare nello scorso autunno a causa di una frattura delle corde vocali. I concerti della band ripartiranno il 20 settembre da Pittsburgh per concludersi a Buffalo (New York) il 26 febbraio

Gli Aerosmith riprenderanno presto il loro tour. A comunicarlo con un post su Instagram è stata la stessa band statunitense, indicando come data del loro ritorno dal vivo il 20 settembre, quando il tour Peace Out ricomincerà da Pittsburgh, in Pennsylvania, per poi concludersi a Buffalo, nello Stato di New York, il 26 febbraio 2025.

L'interruzione nel 2023 La tournée era stata interrotta nell'autunno del 2023, quando era cominciata da pochissimo e aveva consumato appena tre date, a causa di danni alle corde vocali per il frontman, Steven Tyler. La band aveva spiegato che il cantante aveva subito una frattura delle corde vocali e per tanto era necessario fermare i concerti. leggi anche Aerosmith, Steven Tyler ha laringe fratturata:"Più grave del previsto"

IL MESSAGGIO DI STEVE TYLER “Sono distrutto all’idea di non poter essere là fuori con gli Aerosmith, i miei fratelli, e gli incredibili Black Crowes, a suonare per i migliori fan del mondo. Prometto che torneremo il prima possibile!", aveva spiegato Tyler che all'inizio di settembre aveva raccontato di "sanguinamenti successivi" al trauma che lo avevano costretto a interrompere il canto per trenta giorni.