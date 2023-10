Aerosmith, Steven Tyler ha laringe fratturata:"Più grave del previsto"

Il frontman degli Aerosmith, 75 anni, ha subito una lesione grave alle corde vocali, motivo per cui dovrà aspettare ancora un po’ di tempo prima di tornare a cantare. Per questa ragione la band ha dovuto rinviare all’anno prossimo tutte le date del loro tour di addio "Peace Out", inizialmente previste per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2023

Per questa ragione il gruppo ha dovuto rinviare all’anno prossimo tutte le date del loro tour di addio Peace Out , inizalmente previste per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2023. Tyler, 75 anni, ha "fratturato la sua laringe", come riporta un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook verificata degli Aerosmith (che potete leggere integralmente nel post che trovate in fondo a questo articolo). "Ai nostri fan: purtroppo la lesione vocale di Steven è più grave di quanto inizialmente avevamo pensato. Il suo medico ha confermato che, oltre ai danni alle corde vocali, ha fratturato la sua laringe, il che richiede cure continue", si legge sul comunicato: "Sta ricevendo le migliori cure mediche disponibili per garantire una pronta guarigione, ma data la natura di una frattura gli è stato detto che la pazienza è essenziale. Di conseguenza, tutti gli spettacoli attualmente programmati per Peace Out devono essere rinviati a qualche momento nel 2024, con nuove date da annunciare non appena ne sapremo di più".

Una nota personale da parte di Steven Tyler

Il comunicato include una nota personale firmata dallo stesso Tyler: “Sono distrutto all’idea di non poter essere là fuori con gli Aerosmith, i miei fratelli, e gli incredibili Black Crowes, a suonare per i migliori fan del mondo. Prometto che torneremo il prima possibile!". Per quanto riguarda i citati Black Crowes, si tratta del gruppo rock statunitense originario della città di Atlanta fondato nel 1984 dai fratelli Chris e Rich Robinson, amici di vecchia data della band di Boston e già in passato spesso supporter degli Aerosmith. All'inizio di questo mese, il leader del gruppo e i suoi soci avevano annunciato congiuntamente che il cantante aveva subito "lesioni alle corde vocali" e "sanguinamenti successivi" che lo avevano costretto a interrompere il canto per trenta giorni. Come fa sapere la CNN in queste ore, mentre le date di quel periodo erano già state riorganizzate, ora anche il resto delle date del tour Peace Out previste per ottobre, novembre e dicembre verranno ricalendarizzate. Il tour nordamericano composto da 40 date era stato pubblicizzato sia come una celebrazione dei 50 anni degli Aerosmith sia come un ultimo saluto al pubblico. Di seguito vi mostriamo il post pubblicato di recente sul profilo ufficiale di Facebook degli Aerosmith.