Torino Jazz Festival, il 20 aprile parte la XII edizione: il programma

Spettacolo

Coachella 2024, i look delle star, da Megan Fox ad Alessandra Ambrosio

Shorts in denim, bikini, chiome colorate, cappelli e stivali, ovviamente texani. Le star hanno reso omaggio allo stile da festival nel primo weekend dell'evento musicale dove gli ospiti competono con le proprie scelte di guardaroba in una immaginaria gara fashion. Poche le trovate ad effetto e i look memorabili, notano i media USA. Che il vento stia cambiano anche in California? In attesa del secondo weekend di musica e moda, ecco i migliori look ai party e fuori dal palco A cura di Vittoria Romagnuo

Megan Fox - Look da cartoon cowgirl per Megan Fox, una delle protagoniste del primo weekend del Coachella Valley Music and Arts Festival 2024 caratterizzato da concerti e feste scatenate. L'attrice, che per l'evento ha sfoggiato una chioma lunga e azzurra, ha indossato shorts in denim con una canotta a coste e una giacca biker oversize. Gli accessori sono un cappello in paglia lavorato con pietre dure e stivali alti sulla coscia peep toe. Il consueto mix di originalità e seduzione



Emma Roberts - L'attrice feticcio di Ryan Murphy ha optato per praticità e colore con l'abito a trapezio color block e gli stivali texani color cuoio. Al photocall di uno dei party più gettonati è arrivata con gli occhiali da sole