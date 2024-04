Tony Hadley in concerto a Roma alla Nuvola dell'EUR. FOTO

1/9 ©IPA/Fotogramma

Tony Hadley ha abbracciato i fan italiani per l'atteso concerto che si è tenuto giovedì 18 aprile all'Auditorium del Convention Center La Nuvola, nel cuore dell'EUR. Il cantante britannico, ex leader degli Spandau Ballet, è apparso in formissima per la prima delle tante date programmate nel nostro Paese nell'ambito del The Big Swing Tour 2024. Parallelamente l'artista sta portando avanti anche il Mad About You Tour



Esce The Mood I’m In, Tony Hadley: "Triste come sia finita con gli Spandau Ballet"