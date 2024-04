Angelina Mango, la possibile scaletta del concerto di Milano

In attesa di vederla in gara sul palco dell’Eurovision Song Contest, mercoledì 17 aprile Angelina Mango si esibirà al Fabrique di Milano. Al momento nessuna comunicazione ufficiale sulla possibile scaletta dello show.

angelina mango, la possibile scaletta della serata

Grande attesa per il primo dei tanti appuntamenti live del 2024 di Angelina Mango, infatti il 17 aprile l'artista sarà in concerto sul palco del Fabrique di Milano. La cantante (FOTO) non ha rilasciato alcuna informazione sulla scaletta della serata che potrebbe essere simile a quella del concerto al Largo Venue di Roma del 16 ottobre. Stando a quanto riportato da Setlist, ecco le canzoni proposte in tale occasione:

Che t’o dico a fa

Rituali

Walkman

Mad about you

Formica

Sono aggrappata a te

Va tutto bene

Muoio per niente

Mani vuote

All’alba non si muore

Tammurriata nera

Nove maggio

Vita morte e miracoli

Crudelia - I nervi

Fila indiana

Eccetera

Ci pensiamo domani

Voglia di vivere

