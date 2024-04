A Baglioni la Lupa Capitolina: "Dedico il premio ai miei genitori"

Il cantante ha ricevuto dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri in Campidoglio la Lupa Capitolina, il prestigioso riconoscimento riservato ai cittadini che hanno dato lustro con le loro opere e il loro impegno alla città eterna

La dedica del premio ai suoi genitori Silvia e Riccardo Un momento di grande commozione in Campidoglio, dove il cantautore Claudio Baglioni ha ricevuto la Lupa Capitolina, il massimo riconoscimento della città di Roma. Visibilmente emozionato, Baglioni ha voluto dedicare il premio ai suoi genitori, Silvia e Riccardo: "Sono grato al sindaco Roberto Gualtieri e a tutti coloro che mi hanno conferito questo premio. Per la prima volta, voglio dedicarlo a due persone speciali: mia madre e mio padre. Appena finita la guerra, decisero di percorrere 136 chilometri per lasciare il loro paese umbro e venire a Roma" approfondimento Claudio Baglioni nominato Cavaliere dal Presidente Mattarella

136 chilometri di speranza Il cantautore romano, 72 anni, ha poi ripercorso i suoi primi anni nella Capitale: "Quei 136 chilometri, secondo me, li hanno fatti volando. Avevano negli occhi l'entusiasmo e la certezza che il futuro sarebbe stato migliore. A loro va la colpa e il merito di avermi fatto nascere in questa città, di averla vista crescere. In tutte le case dove abbiamo vissuto, nelle periferie, vedevo la città espandersi. Noi ci spostavamo con la città - aggiunge - inizialmente era uno scantinato, poi un primo piano, finché siamo arrivati al cambio di stato, alla terrazza. Lì ho capito che qualcosa stava cambiando: eravamo a Centocelle. E lì mi sono iscritto a un concorso di voci nuove della parrocchia di San Felice di Cantalice. Sessant'anni fa, mi trovavo a salire per la prima volta i gradini del palcoscenico", ha ricordato. approfondimento Claudio Baglioni, l’addio al palco: “Ora non si torna più indietro”

Roma è la città dove mi sono esibito di più Baglioni ha concluso il suo discorso con un messaggio di speranza: "Questo premio mi conferma che non tutto quello che ho fatto è stato vano e che qualcosa rimane. Roma è in assoluto la città in cui mi sono esibito di più. L'ho fatto dovunque e credo che bisognerà costruire nuovi spazi per farmi esibire ancora", ha scherzato, tra gli applausi del pubblico. approfondimento Claudio Baglioni annuncia il ritiro dalle scene nel 2026

Le parole del sindaco Di Roma Roberto Gualtieri "E' un piacere conferire la Luna capitolina a un artista straordinario che quest'anno festeggia 60 anni di attività. Claudio Baglioni è un artista unico, un poeta, un autore di musiche bellissime e anche un innovatore: nella sua esperienza musicale ha saputo fondere generi diverso e dare la sua impronta unica, riconoscibilissima soprattutto il rapporto tra i suoi testi e le melodie che rendono tante sue canzoni dei capolavori". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, consegnando a Claudio Baglioni la Lupa capitolina. "Gli consegniamo questo riconoscimento perché vogliamo esprimergli il nostro affetto, la nostra riconoscenza e la nostra gratitudine. Questo premio che non è solo un segno di affetto e di amore da parte di tutti i romani", ha aggiunto.