Claudio Baglioni, l’addio al palco: “Ora non si torna più indietro”

Claudio Baglioni ha annunciato il ritiro dalle scene nel 2026: "È un tempo abbastanza lungo per togliermi qualche curiosità. Ora non è più importante avere successo in tutte le cose, adesso voglio vivermi questo momento". L'INTERVISTA

claudio baglioni: “voglio godermi questi mille giorni"

Il cantautore, detentore del primato dell’album più venduto in Italia, ha comunicato la decisione di scendere dal palco tra mille giorni. Tra progetti già in cantiere, nuova musica e sorprese per salutare il pubblico nel migliore dei modi, Claudio Baglioni ci ha parlato della sua decisione.

È un momento molto importante per te.

Nel 1964, non ancora tredicenne, salii per la prima volta i gradini di un palco, da quel momento sono trascorsi sessant’anni e quest’anno celebro cinquantacinque anni di carriera. Mio padre mi diceva ‘Dal ring si cerca di scendere quando si è vincenti’, così ho deciso di chiudere questa bellissima storia umana e musicale. L’album più venduto nella storia della musica italiana è La vita è adesso, ho sempre pensato al futuro, ma ora ho deciso di concentrarmi sul presente.

Il 2026 sarà quindi l’anno dell’addio al palco

Me lo ripeto ad alta voce. Chiuderò nel 2026 dopo una serie di progetti unici, nessuno verrà ripetuto. Voglio godermi questi mille giorni senza affanni.

Hai già qualche idea?

Di progetti ce ne sono già, ma ovviamente non possono essere tantissimi per lo spazio temporale. Ci saranno 4/5 progetti più lunghi. È un tempo sufficiente per togliermi qualche curiosità. Ora non è più importante avere successo in tutte le cose, adesso voglio vivermi questo momento.

Una scelta definitiva?

Io temo l'effetto della delusione quando si diventa macchiette di se stessi, così ho deciso di organizzare quest’ultimo giro di campo. Non posso tornare indietro, non facendo parte di un gruppo non posso neanche fare una reunion.