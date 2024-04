Il brano è in realtà una rielaborazione di "Another Way", grande successo del deejay, uscito nell'autunno del 1999

Il prossimo 21 giugno, Gigi d'Agostino tornerà live. Il deejay italiano più noto e più amato si esibirà a Fiera Milano Live, dopo quattro anni di lontananza dalle scene. Ora, però, è tempo di nuova musica. Venerdì 5 aprile è uscito il suo nuovo singolo, Shadows of the Night, in collaborazione con Boostekids.

Shadows of the Night, il ritorno in musica di Gigi d'Ag

Shadows of the Night - uscito con l'etichetta Time Records, in collaborazione con Virgin/Universal - più che un nuovo brano è una rielaborazione di Another Way, che quest'anno festeggia il venticinquesimo anniversario. Gigi d'Agostino e Boostekids hanno voluto tradurre in musica il desiderio di forti tensioni emotive, e la curiosità di vedere cosa c'è oltre le armonie. Hanno dunque mantenuto la sezione strumentale originale, creando una parte inedita tutt'intorno, come a segnare una ripartenza. Perché, in effetti, è da qui che Gigi d'Agostino riparte. Dopo i problemi di salute che l'hanno colpito, dopo lo stop forzato. E dopo il ritorno, come ospite, al Festival di Sanremo 2024. Ora, il Capitano è pronto a far ballare intere generazioni. Con la musica dei suoi successi, e con ritmi dance colmi di ricordi.