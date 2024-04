Nel 2015, i The Kolors hanno vinto Amici. Nel 2023 sono saliti sul palco di Sanremo, regalando al pubblico un tormentone: la loro Un ragazzo una ragazza, a dispetto del sedicesimo posto alla kermesse, ha spopolato in radio. E continua a farlo. Mercoledì 3 aprile , per Stash e compagni arriva un'ulteriore conferma: la prima data al Forum di Assago di Milano, un luogo in cui per anni hanno sognato d'esibirsi.

La scaletta

La scaletta del concerto dei The Kolors al Forum di Assago a Milano non è stata svelata. Per avere un'idea della setlist è possibile basarsi sui brani suonati in uno dei rari concerti che la band ha fatto nel 2023, a San Vito Lo Capo, a cui vanno ad aggiungersi il successo di Sanremo e le canzoni che Stash intonerà con gli ospiti:

Everytime

Il mondo

Frida (mai, mai, mai)

Blackout

Pensare male

Cabriolet Panorama

Shout

Italodisco

Wonderwall

I Want It That Way

Pensare male

Italodisco (reprise)