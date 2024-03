Mecna, Francesca Michielin ospite di Mecna 360 al Base di Milano

TV Show

Francesca Michielin si conferma artista poliedrica, come ha dimostrato nei suoi 10 anni di carriera: cantautrice e polistrumentista, si è imposta come un'artista completa. Negli ultimi mesi si è dedicata ad importanti attività che hanno arricchito il suo mondo: dopo il debutto come scrittrice con il suo primo romanzo Il cuore è un organo (Mondadori) e alla guida del programma televisivo Effetto terra (Sky Nature), è pronta a vestire i panni di nuova conduttrice di XF2022. Ripercorriamo alcune tappe del suo luminoso percorso

Nella serata dedicata alle cover, Francesca Michelin si è esibita inisieme ad Emma in "Baby One More Time" di Britney Spears. "Io e Francesca Michielin nel balletto di Britney Spears? Non sarà come ve lo aspettate", le parole dell'ex giudice di XF Emma