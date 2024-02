Firenze Rocks 2024, unico concerto in Italia degli Avenged Sevenfold

Il 13 giugno il gruppo heavy metal Avenged Sevenfold si esibirà al Firenze Rocks per l'unica data italiana del tour. Un attesissimo ritorno, a sei anni dall'ultima performance proprio sul palco della Visarno Arena. La band si aggiunge così agli headliner del festival già annunciati, i Tool . I biglietti saranno disponibili per gli utenti iscritti a My Live Nation a partire dalle ore 10 di domani, 21 febbraio, su livenation.it e sull'app Firenze Rocks. La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta dalle 10 del 22 febbraio sugli altri circuiti.

TUTTI I SUCCESSI DELLA BAND

Gli Avenged Sevenfold, una delle band metal più influenti per innovazione sonora e per spettacolari esibizioni live, sono M. Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ e Brooks Wackerman. Il gruppo ha venduto oltre 10 milioni di album in tutto il mondo e ha raggiunto due primi posti consecutivi nella classifica Top 200 Albums di Billboard con Nightmare del 2010 e con Hail to the King del 2013. Ha inoltre collezionato anche più di un miliardo di visualizzazioni video, un miliardo di streaming su Spotify e numerosi singoli nelle prime posizioni delle radio di musica rock. Nel 2023 hanno pubblicato l'ottavo album in studio, Life Is But a Dream..., ispirato dalla filosofia di Albert Camus e scritto e registrato nell'arco di quattro anni.