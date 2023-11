I Metallica ritornano in Italia, concerto a Milano nel 2024

I Metallica hanno annunciato il ritorno in Italia per un'unica data. Il 29 maggio 2024 James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo si esibiranno agli I-Days Milano all’Ippodromo Snai La Maura in un evento esclusivo. Lo scorso aprile il gruppo metal statunitense, che in aprile aveva pubblicato l’album 72 Seasons, non aveva inizialmente inserito alcuna tappa italiana nell’M72 Tour, che in estate proporrà i grandi successi in scaletta solo in un numero limitato di festival europei. Ai microfoni di Radiofreccia, Ulrich aveva però rassicurato i fan italiani: “Torneremo di sicuro. Cominciamo con le date annunciate ma il tour non è finito e verremo a trovare tutti i nostri amici italiani”. Come emerso dai video pubblicati sul canale YouTube della band, lo spettacolo si svolgerà con l’ausilio di un palco di grandi dimensioni e di uno “snake pit”. I biglietti saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle ore 12:00 di venerdì 17 novembre. La vendita generale aprirà invece alle ore 12:00 di lunedì 20 novembre su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket.