Enrico Nigiotti, il nuovo singolo è In punta di piedi

L’arista livornese ha lanciato il nuovo singolo In punta di piedi: “Non vedevo l’ora uscisse un’altra parte del nuovo viaggio che ho scritto nel lungo periodo di ‘semina’. Sono quello che scrivo perché scrivo quello che sono…”

Dopo Ninnananna Enrico Nigiotti ha pubblicato il brano In punta di piedi. La canzone è una bellissima lettera d’amore a una persona amata che farà sempre parte della nostra vita. Il cantante: “Era da tanto che non facevo uscire una canzone d’amore ed era da tanto che volevo farlo”.

Enrico Nigiotti su Instagram: “ Non vedevo l’ora uscisse un’altra parte del nuovo viaggio che ho scritto nel lungo periodo di ‘semina’. Sono quello che scrivo perché scrivo quello che sono…”.

Dopo le tre date live di Roma, Milano e Firenze, Enrico Nigiotti ha lanciato un nuovo singolo presentato proprio nel corso degli appuntamenti live. In punti di piedi tratteggia poeticamente il sentimento provato nei confronti di una persona che ha fatto parte della nostra vita e che in qualche modo sempre ci accompagnerà.

A novembre il cantautore ha pubblicato Ninnananna, il brano dedicato ai suoi gemelli. L'artista: “Non saprei che dire… Davvero. Ho provato un po’ a pensarci, a buttare giù parole ma non sono mai abbastanza. L’unica cosa che mi viene da dire è che Ninnananna è una canzone d’amore, ma di quell’amore che non chiede o vuole nulla in cambio perché è semplicemente amore”.