Enrico Nigiotti e la compagna Giulia Diana diventano genitori

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Grandi emozioni per Enrico Nigiotti: il cantautore è infatti diventato per la prima volta papà. Il 13 marzo 2023 la compagna Giulia Diana ha dato alla luce i due gemelli Duccio e Maso. Tanta la gioia che il doppio fiocco azzurro ha portato in casa Nigiotti, come appare dai commoventi post condivisi sui social.

dalla gravidanza al parto L’annuncio della gravidanza era arrivato a dicembre 2022, con una foto del pancione della compagna e dell’ecografia, che il cantante aveva postato sui social. “È tutto un conto alla rovescia verso di voi… Mentre crescete dentro Mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino… Vi immagino sempre!”, aveva scritto su Instagram. Il cantautore aveva condiviso sul suo profilo le ansie e i desideri che accomunano tutti i neopapà: “Non so cosa aspettarmi… Non so come sarà e non so come sarò… So solo che la parola per sempre avrà finalmente un vero significato. Il tempo non ha fine se vivi per qualcuno”. Aveva poi svelato in anteprima i nomi dei gemelli, che sarebbero nati qualche mese dopo: “Maso e Duccio. Ci si vede presto”.

Enrico Nigiotti, il post su Instagram sul parto È un papà emozionato quello ritratto nelle foto e nelle parole condivise sul suo profilo social dal cantautore: “Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei”. Nelle immagini postate, compaiono i gemellini Duccio e Maso, nati il 13 marzo. Sono parole piene d’amore quelle che accompagnano le foto: “Vi auguro di saper difendere la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dare da mangiare alla vostra fantasia. Crescete liberi e sensibili… Io sarò sempre qua, con questi occhi lucidi e innamorati. Siete il giorno più bello della mia vita… Per tutta la vita. Il vostro babbo”. Tanti i commenti di auguri da parte dei follower del cantante e di personaggi del mondo dello spettacolo, da Emma Marrone a Stefano De Martino, passando per Mara Venier e Alessandra Amoroso.