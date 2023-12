La possibile scaletta del concerto di Elisa a Milano

An Intimate Christmas – Two (Special) Nights Only è il doppio evento (sold-out) che si terrà il 15 e il 16 dicembre al Mediolanum Forum di Assago , a Milano. Sul palco, la cantante friulana porterà i grandi successi della sua carriera, partendo dal suo ultimo lavoro ( Intimate – Recordings at Abbey Road Studios ). Il disco è nato da An Intimate Night, nato come piccolo tour teatrale e diventato poi qualcosa di più grande. Il produttore artistico dello show è Dardust. Cosa aspettarsi dalle serate al Forum? Concerti speciali, pieni di magia, i cui momenti migliori andranno in onda su Canale 5 in occasione della vigilia di Natale . Concerti che vedranno un pool di superospiti: da Elodie a Ligabue, dai Pinguini Tattici Nucleari a Gianni Morandi.

Due concerti di Natale, prima di una pausa lunga due anni: l'annuncio di Elisa , che ha colto di sorpresa i fan, è arrivato poche ore prima delle due serate al Forum d'Assago di Milano , in programma per il 15 e il 16 dicembre .

Una pausa di due anni (e l'impegno a favore dell'ambiente)

Dopo i due concerti a Milano, Elisa si fermerà per un po'. "Mi fermerò un attimo e farò un punto. È prematuro dire cosa sarà il futuro, ma ho dato tutto", ha spiegato nel corso di un'intervista al Corriere della Sera. Il motivo? Come da lei stessa spiegato, ad una certa età (il 19 dicembre compirà 46 anni ndr.) "per continuare a cantare bene devi tornare a studiare". Ed è esattamente questo, ciò che intende fare: tornare a studiare, per essere ancora migliore. Parallelamente, proseguirà il suo impegno ambientale. Un impegno che la porta a comprendere gli attivisti di Ultima Generazione. "Abbiamo persone in Emilia a cui è crollata la casa addosso, però ci preoccupiamo se un canale di Venezia diventa fluorescente, come se non fosse già inquinato", ha detto. "Non mi sembra così importante. Può dar fastidio, ma spiace che parliamo di questo e non di come risolvere". Dal canto suo, da diverso tempo Elisa collabora con Legambiente per rendere più sostenibili i concerti. Un impegno che, lei dice, è piccolo ma crescerà. Perché il cambiamento deve partire da ognuno di noi.

La scaletta

La scaletta ufficiale dei concerti di Elisa al Forum di Assago di Milano non è stata svelata. Tuttavia, è possibile che ricalchi la tracklist dell'album Intimate – Recordings at Abbey Road Studios e che porti in scena le più grandi hit della sua carriera:

Overture / Un Filo Di Seta Negli Abissi

Quando Nevica

L'Anima Vola

Luce (Tramonti A Nord Est)

Eppure Sentire (Un Senso Di Te)

Anche Fragile

Una Poesia Anche Per Te (Life Goes On)

Dancing

Labyrinth

No Hero

Qualcosa Che Non C'è

O Forse Sei Tu

Se Piovesse Il Tuo Nome

A Modo Tuo

Together

Ancora Qui

Silent Night

Buon Natale Anche A Te