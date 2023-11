Elisa, in arrivo a sorpresa l'album natalizio Intimate

Elisa ha ripercorso la nascita dell’album che anticiperà i due appuntamenti live in programma il 15 e 16 dicembre al Mediolanum Forum di Milano: “Bisogna darsi al mondo per quello che si è senza paura di non essere o dare abbastanza”

Intimate - Recordings at Abbey Road Studios è l’album natalizio di Elisa in uscita l’8 dicembre. La cantautrice ha raccontato la nascita del progetto in un lungo messaggio pubbicato sul suo profilo Instagram.

elisa: "il vostro affetto e il vostro amore ci hanno travolti"

Venerdì 8 dicembre Elisa (FOTO) tornerà con un nuovo progetto discografico. In attesa dei due appuntamenti speciali al Mediolanum Forum di Milano, in programma il 15 e 16 dicembre, Elisa pubblicherà Intimate - Recordings at Abbey Road Studios. L’album raccoglierà i brani ascoltati nel recente tour e due inediti.

La cantautrice ha raccontato: “An Intimate Night era nato per essere un piccolo tour teatrale e poi ci siamo tutti resi conto che era successo qualcosa di grande. Non lo so cos'è, sorrido perché come tutte le cose più belle che mi sono successe, in fondo non lo so spiegare. Ma il vostro affetto e il vostro amore ci hanno travolti. Avete bruciato i biglietti ovunque, vi siete fatti sentire come non mai. Dopo tutti i concerti di Back To The Future, che è stato un tour lunghissimo, abbiamo iniziato un nuovo capitolo senza quasi rendercene conto, un capitolo che avete reso importante. Uno che mi ha fatto mettere la voce ancora più al centro e calare profondamente nei panni della cantante che c'è in me. Un faro puntato nel buio per scambiarci quella luce, quelle emozioni e soprattutto la forza di quell'intimità. Ci siamo scambiati il coraggio di togliere. Mi avete sempre premiata ogni volta che ho avuto coraggio e lo avete fatto anche questa volta”.