A fari spenti, la canzone di Elodie scritta da Elisa e Marz & Zef

Non solo cantante

Parallelamente alla sua carriera da cantante, Elodie continua a lavorare per il piccolo e per il grande schermo. Ciak d'oro nel 2022 come rivelazione dell'anno per il suo ruolo d'esordio (in Ti mangio il cuore), ha vinto con Proiettili il David di Donatello 2023 per la miglior canzone originale. Prossimamente la vedremo in Call my agent 2, serie Sky Original remake del cult Dix pour cent. La seconda stagione, che avrà anche un episodio ambientato al Lido Venezia come omaggio alla Mostra del Cinema, sarà ricca di guest star: Elodie, per l'appunto, ma anche Sabrina Impacciatore, Valeria Golino, Valeria Bruno Tedeschi, Gabriele Muccino, Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Dario Argento, Massimiliano Caiazzo.