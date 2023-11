Elisa, Quando Nevica è il primo singolo dell'album di Natale

Elisa ha annunciato l’uscita di Quando nevica, il primo estratto dell’album natalizio Intimate – Recordings at Abbey Road Studios, che è nato dalle speciali serate acustiche An Intimate Night e che uscirà l’8 dicembre . Scritta con Calcutta e Dardust , la delicata e magica ballata accosta la voce di Elisa alle note di archi e pianoforte. “Aver registrato un intero disco ad Abbey Road è stata un’esperienza immersiva anche nel suo passato. Qui ci siamo io e Dardust che proviamo Quando Nevica, la nuova canzone che anticipa Intimate, l’album”, ha scritto la cantante su Instagram. “Il pianoforte è quello che suonava John Lennon quando venica qui con i Beatles. Ci sono ancora i segni delle bruciature delle sigarette che si dimenticava accese sul bordo mentre componeva. Cosa c’è di più magico?”. Il brano, disponibile dal 24 novembre , comparirà nel repertorio delle serate An Intimate Christmas, previste a Milano il 15 e il 16 dicembre.

IL TESTO E IL SIGNIFICATO

La canzone Quando nevica racconta un amore angelico e allo stesso tempo tossico che intrappola la cantante, non in grado di farne a meno. Ecco il testo:

Sei tu

quel genio che non ha una logica

Sei tu

che arrivi e cambi la dinamica

e mi chiedo perché

siamo sfide per te

tu che hai nove vite come un gatto

in ogni tua vita c’è una come me

Ma vola il tempo vola

fino a sera e non conta una parola

niente vale più di un’ora

con te

Resta

La domenica se si spegne la città

Quando nevica e sono isterica

Tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai, io ti crederò

E poi te ne andrai come il solito

ma il mio cuore te lo porti via tu

Sei tu

che suoni a orecchio anche la fisarmonica

sei tu

con la risata contagiosa e unica

è un divieto che cos’è

vale poco per te

non hai tempo per starli a sentire

o per seguire, schiacci l’acceleratore

Ma vola il tempo vola

fino a sera e non conta una parola

niente vale più di un’ora

con te

Resta

La domenica se si spegne la città

Quando nevica e sono isterica

Tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai, io ti crederò

E poi te ne andrai come il solito

ma il mio cuore te lo porti via tu

Quando nevica

Quando nevica

Resta

La domenica se si spegne la città

Quando nevica e sono isterica

Tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai, io ti crederò

E poi te ne andrai come il solito

ma il mio cuore te lo porti via tu