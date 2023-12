Il Grammy ricevuto (e rifiutato) da John Lennon nel 1972 andrà all'asta

Un raro pezzo della storia dei Beatles sta per andare all'asta. Gotta Have Rock and Roll, casa d'aste specializzata in cimeli musicali, è entrata in possesso del Grammy Trustee Award assegnato a John Lennon nel 1972. Per aggiudicarselo, bisognerà avere un tesoretto (minimo) di 500.000 dollari.

La storia del Grammy Trustee Award ora all'asta

John Lennon (FOTO), ucciso a colpi di arma da fuoco nel 1980, e i suoi compagni di band, Paul McCartney, Ringo Starr e il defunto George Harrison, ricevettero le statuette dei Grammy Trustee nel 1972 in riconoscimento dei loro "contributi significativi nel campo della registrazione". Tuttavia, Lennon rifiutò il premio. "Non sono più un Beatle, puoi tenertelo" disse all'epoca, rivolgendosi al Presidente dei Grammy. Così, il leggendario artista lo donò proprio al presidente dei Grammy, che era anche a capo della Apple Records. Ed è dalla sua collezione privata che il celebre cimelio proviene.

Montato su una base di legno, il grammofono d'oro riporta la scritta: "National Academy of Recording Artists and Sciences, National Trustees Awards 1972, To, The Beatles, John Lennon".

Come si legge sul sito di Gotta Have Rock and Roll, i Grammy dei Beatles sono praticamente impossibili da trovare ed estremamente difficili da ottenere. L'esemplare ora all'asta, conservato in buone condizioni, è dunque un eccezionale pezzo da museo.

Le offerte ammontano attualmente a 200.000 dollari, ma si prevede che aumenteranno prima della chiusura dell'asta di venerdì 15 dicembre, fino a raggiungere i 500.000.