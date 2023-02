Annunciato un nuovo film documentario su Paul McCartney dopo i Beatles

È stato annunciato un film documentario che si concentrerà sull’era degli anni Settanta dell’ex bassista dei Beatles. Il titolo sarà “Man on the Run” e verrà diretto da Morgan Neville. Racconterà le conseguenze della separazione dei Beatles, soffermandosi sui primi anni da solista di McCartney e sulla genesi dei Wings, la band formata da lui, sua moglie Linda e Denny Laine Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È stato annunciato un nuovo documentario su Paul McCartney, un film che si concentrerà sull’era degli anni Settanta dell’ex bassista dei Beatles, focalizzandosi sul periodo di distacco dagli altri Fab Four. Il titolo sarà Man on the Run e verrà diretto da Morgan Neville. Racconterà le conseguenze della separazione dei Beatles, soffermandosi sui primi anni da solista di McCartney e sulla genesi dei Wings.

I Wings erano la band formata con la sua defunta moglie, Linda McCartney, e Denny Laine.

Man on the Run includerà interviste d'archivio sia nuove che inedite, concentrandosi sulla sua relazione con Linda. Morgan Neville (20 Feet from Stardom; Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain) sarà il regista di questo attesissimo nuovo progetto.



In un comunicato stampa, Neville ha dichiarato: “In quanto ossessivo per tutta la vita di tutto ciò che riguarda McCartney, ho sempre pensato che gli anni '70 fossero la parte più sottovalutata della sua storia. Sono entusiasta di avere la possibilità di esplorare e rivalutare questo momento cruciale nella vita e nel lavoro di un grande artista”.



Le parole del regista

approfondimento Paul McCartney condivide una collaborazione inedita con Jeff Beck Continuando a esprimere la sua passione viscerale per quello che i fan sono soliti chiamare affettuosamente "Macca", puntando proprio al suo lavoro targato anni '70, Neville ha aggiunto: “Ero troppo giovane per comprare i dischi dei Beatles quando sono usciti, ma potevo comprare i dischi dei Wings e li amavo. Per me, la storia di ciò che accadde a Paul McCartney sulla scia dei Beatles quando dovette riscoprire se stesso è la storia che non è mai stata raccontata”.



Il regista ha aggiunto: “Quando la Universal mi ha chiamato per questo, mi ci sono voluti circa tre secondi per dire che dovevo farlo. È il genere di cose per cui penso di essermi allenato da quando avevo dieci anni”.



Un film che sarà soprattutto “una storia d’amore”

approfondimento Paul McCartney in un docufilm racconta gli Abbey Road Studios Il produttore del film, Michele Anthony, ha aggiunto: “In fondo, questa è una storia dell'amore duraturo di Linda e Paul e di un artista che trova la propria voce dopo essere stato nel gruppo musicale più storico di sempre. Il nostro film ripercorre uno dei periodi più incredibilmente creativi della vita di Paul, che ha generato un corpus di opere vitali e leggendarie che continua ad avere un impatto sulle persone e sulla cultura in ogni angolo del globo. Siamo onorati di presentare questa storia con un accesso senza precedenti a un tesoro di materiale proveniente dall'archivio personale di Paul e Linda".



A occuparsi della produzione del documentario saranno MPL, Polygram Entertainment e Tremolo Productions. Per adesso non è stata fissata una data.



Il regista

approfondimento Paul McCartney, all'asta il suo autografo, vale 2.900 dollari Per quanto riguarda il regista Morgan Neville, è stato premiato con un Academy Award nel 2013 per il suo film 20 Feet from Stardom, pellicola con cui ha esplorato le vite di alcuni dei cantanti più celebri dell'industria musicale. Ha anche diretto il recente documentario di Anthony Bourdain, Roadrunner.