Beatles, all'asta sei cassette di registrazioni originali e inedite

Una collezione di sei rare cassette di registrazioni originali e inedite dei Beatles è stata messa all’asta sul sito Gotta Have Rock and Roll da un collezionista di antiquariato, un certo Phil da Charlotte, in Carolina del Nord, per un valore stimato tra i 300 mila e i 500 mila dollari. Come riportato da TMZ, l’uomo sarebbe venuto in possesso dei nastri denominati The Beatles Derek Taylor Never-Before-Heard Collection of Lost Beatles Recordings cinque anni fa durante un viaggio in India. In principio le cassette sarebbero appartenute a Derek Taylor, l’ex addetto all’ufficio stampa dei Fab Four anche noto come “quinto Beatle”. Per evitare di danneggiare il materiale, Phil avrebbe riprodotto i nastri una sola volta.