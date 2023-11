Now and Then, i Beatles tornano in testa alla hit inglese dopo 54 anni

La canzone "postuma" dei Beatles, realizzata grazie anche all'intelligenza artificiale, ha riportato i mitici "Fab Four" in testa alla classifica britannica cinquantaquattro anni dopo l'ultima volta. "Now and Then", pubblicata nella versione finale lo scorso 2 novembre, fu registrata da John Lennon nel 1978 e completata molti anni dopo la sua morte dagli altri membri del gruppo, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. L'ultima volta che un brano dei Beatles aveva raggiunto la vetta della classifica settimanale britannica fu nel 1969 con "The Ballad of John and Yoko", come riferisce The Official Charts Company in una nota proclamando "il ritorno della Beatlemania". Complessivamente la band, che si sciolse nell'aprile del 1970, ha scalato per diciotto volte la vetta delle hit, cominciando con "From me to You" nel 1963.

