Beatles, è uscita Now and Then, la canzone registrata da John Lennon

Siamo negli anni ’90 quando Y oko Ono riprende alcuni nastri registrati da John Lennon alla fine degli anni ’70 consegnandoli a Paul McCartney , George Harrison e Ringo Starr . Nel febbraio del 1995 i tre artisti tornano in studio di registrazione per la realizzazione del progetto The Beatles Anthology con l’obiettivo di inserire tre inediti scritti da Lennon, ma la traccia di Now and Then è troppo rovinata per essere rielaborata. Ora, dopo quasi trent’anni, Paul McCartney e Ringo Starr sono riusciti a dare nuova vita alla canzone grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

È finalmente uscita Now and Then, velocemente rinominata ‘The Last Beatle Song’. Il brano ha rimesso insieme i Fab Four per un’ultima incredibile volta. Ringo Starr e Paul McCartney hanno deciso di portare a compimento il progetto iniziato negli anni ’90 e sospeso a causa della mancanza di una tecnologia idonea a ripulire la traccia audio.

Il brano rappresenta un nuovo importante tassello nella lunga carriera del gruppo britannico che non ha fatto altro che stupire e innovare continuamente il mondo della musica. Inoltre, venerdì 10 novembre verranno pubblicate in nuove edizioni le raccolte dei Beatles, 1962-1966 (‘The Red Album’) e 1967-1970 (‘The Blue Album’).

Ringo Starr ha dichiarato: “È stata l’esperienza che più ci ha avvicinato ad averlo di nuovo nella stanza con noi, è stato davvero emozionante per tutti . È stato come se John fosse lì, capite. È fantastico”.

Paul Mc Cartney ha raccontato: “Ed eccola lì, la voce di John, chiara e limpida . È molto emozionante. E suoniamo tutti, è un’autentica registrazione dei Beatles. Penso che sia una cosa eccitante essere ancora al lavoro su musica dei Beatles nel 2023 e stare per pubblicare una nuova canzone che il pubblico non ha sentito”.

Trent’anni dopo l’IA ha permesso di chiudere il brano inizialmente previsto insieme alle canzoni Free as a bird e Real love nel progetto The Beatles Anthology. La nascita del brano è stata raccontata in un documentario di dodici minuti pubblicato sul canale YouTube del gruppo , tra i contributi anche quelli di Sean Ono Lennon e Peter Jackson . Il figlio di Lennon: “È l’ultima canzone che mio padre, Paul, George e Ringo hanno fatto insieme”.

Ecco il testo di Now and Then dei Beatles:

One, two, three

I know it's true

It's all because of you

And if I make it through

It's all because of you

And now and then

If we must start again

Well, we will know for sure

That I will love you

Now and then

I miss you

Oh, now and then

I want you to be there for me

Always to return to me

I know it's true

It's all because of you

And, if you go away

I know you'll never stay

Now and then

I miss you

Oh, now and then

I want you to be there for me

I know it's true

It's all because of you

And, if I make it through

It's all because of you