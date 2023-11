Da anni, Leo Gassman studia recitazione. Ma ha scelto di non parlarne. Nel cast di Nudes 2, serie TV antologica con al centro tre storie legate al tema del revenge porn e del sextortion, vestirà presto anche i panni di Franco Califano ( FOTO ). La musica, però, resta il suo primo amore. Per Dammi un bacio, ja ha lavorato con Marco Rissa, chitarrista dei Thegiornalisti . Il brano narra l'amore tra due ragazzi, le loro serate al Pigneto, il mondo tutt'attorno. Un amore che nel tempo cambia, ma che non svanisce. Non è una canzone nata per Un professore 2: era lì, ben custodita, in attesa che arrivasse la sua occasione. Quando il regista Alessandro Casale lo ha contattato chiedendogli di firmare qualcosa di inedito, a Leo è venuta subito in mente Dammi un bacio, ja. E così è stato.

In Dammi un bacio, ja Leo Gassman canta l'amore omosessuale. Perché "è importante rappresentare tutte le fasce della società, tutte le cose che esistono e che è giusto che vengano raccontate in una maniera degna". Il brano, parte della colonna sonora di Un professore 2, fa da sfondo alla storia tra Simone e Manuel ( Nicolas Muapas e Damiano Gavino).

Il testo di Dammi un bacio, ja

Ti ricordi quella sera

Da leoni tipo Super Quark

Manco in gita con la scuola

Come due pischelli al loro primo frigobar

Stanotte, stanotte ma tu di che razza sei

Sei la solita pantera

Pronta a uscire anche stasera

Vuoi salvarmi dal divano

e dalla terza età

Io che cerco un’altra scusa

La partita, il mal di schiena

Con il traffico di Roma

ci serve una Smart

Ma tu non ti arrendi mai

Lampi nella stessa nuvola

Un giorno rasserenerà

Dammi un bacio, ja

Non lo so,

Baby non lo so

A volte vorrei dirtelo

Non ti basta, basta una vita normale

A me basta, basta che mi vieni a salvare

Non lo so,

Baby non lo so

A volte vorrei dirtelo

Non ti basta, basta

il mio respiro sul cuore

A me basta, basta che mi vieni a svegliare

E ci immagino da vecchi su una moto

Indosserò gli occhiali per metterti a fuoco

Chissà se smetterai di correre un minuto

Sei un fiume, dì facciamo, dai facciamo

cose ‘a foco.

Facciamo l’alba in discoteca

Facciamo sette e mezza notte

Al compleanno di un’amica

A Pigneto c’è un cinema, un teatro, una mostra

O una serata a casa nostra

Lampi nella stessa nuvola

Un giorno rasserenerà,

Dammi un bacio, ja

Non lo so,

Baby non lo so

A volte vorrei dirtelo

Non ti basta, basta una vita normale

A me basta, basta che mi vieni a salvare

Non lo so,

Baby non lo so

a volte vorrei dirtelo

non ti basta, basta

il mio respiro sul cuore

a me basta, basta che mi vieni a svegliare

Portami fuori, dai facciamo festa

Prima che scoppi una stupida guerra

Chissà se sopravviveremo senza

Un giradischi con una birra

E dammi un bacio a stampo sulla guancia

Che si parte coi sensi di colpa

E vieni sotto le coperte svelta

Una vita intera non ci basta

Non lo so,

Baby non lo so

A volte vorrei dirtelo

Non ti basta, basta una vita normale

A me basta, basta che mi vieni a salvare

Non lo so,

Baby non lo so

A volte vorrei dirtelo

Non ti basta, basta

il mio respiro sul cuore

A me basta, basta che mi vieni a svegliare

Non lo so, baby non lo so



Non lo so, baby non lo so

Non lo so, baby non lo so