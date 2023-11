La possibile scaletta del concerto di Madame al Teatro Team di Bari

Mercoledì 8 novembre, la tournée indoor di Madame tocca il Teatro Team di Bari. La scaletta della serata non è stata diffusa, ma è probabile che non si discosti molto dalla setlist delle ultime date

Il merito del successo di L'amore? Le sue 14 tracce, che esplorano il tema dell' amore nelle sue tante sfaccettature : le canzoni parlano di prostitute e ninfomani, donne di potere e sottomesse, di amiche, bambine e della stessa Madame. "Queste donne che ho scelto di rappresentare sono solo alcune tra tante, e tutte loro vivono l'esperienza dell'amore, del sesso, dell'intimità, dell'intensità, del dolore, della mancanza, dell'ossessione, della privazione, della dipendenza, della gioia, dell'energia e delle emozioni più forti", ha spiegato. Quelle stesse tracce, Madame le porta ora in tour a teatro. Dopo Bari, la cantautrice toccherà:

Per Madame, il 2023 è stato l'anno della consacrazione. Il suo secondo album, L'amore , rilasciato il 31 marzo è subito balzato al vertice della classifica FIMI dei migliori album . E il tour è partito con una vendita massiccia di biglietti. La serata di mercoledì 8 novembre , al Teatro Team di Bari , ha registrato il tutto esaurito.

La scaletta

La scaletta ufficiale del concerto di Madame a Bari non è stata diffusa. Tuttavia, è possibile che non si allontani troppo dalla setlist del concerto andato in scena al Forum di Assago (Milano) il 22 ottobre scorso:

Intro/Istinto

Quanto forte ti pensavo

Tu mi hai capito

Donna vedi

Skit

Clito

Nimpha

Baby

Synterludio + Avatar

Anna

Sciccherie

17

Madame/L’anima

Tutti muoiono ft Blanco

Mami papi

Se non provo dolore

Repirare

Voce

Il bene nel male

Caos ft Fabri Fibra

Il mio amico ft Fabri Fibra

Milagro

Aranciata

Marea

Tekno Pokè